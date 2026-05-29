Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Claudio Aquino es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 29 May. (ATON) -

El mediocampista argentino presentó molestias en su rodilla que lo dejaron fuera del choque de este fin de semana, sumando su cuarta ausencia por lesión en la temporada.

En vísperas de su visita a Deportes La Serena por la fecha 14 de la Liga de Primera, el puntero Colo Colo sufrió la baja de un cuestionado futbolista que llegó el año pasado como gran refuerzo.

La referencia es para el mediocampista argentino Claudio Aquino, quien de acuerdo con el técnico albo Fernando Ortiz se resintió de una molestia que arrastraba desde hace un tiempo.

"Claudio se volvió a resentir en la semana de su dolencia en la rodilla y es mejor recuperarlo", precisó el estratego previo al vuelo del plantel con rumbo a la Región de Coquimbo.

De esta manera, el trasandino sumó su cuarta ausencia del semestre por problemas físicas. Anteriormente quedó fuera del duelo con Audax Italiano por el Campeonato Nacional debuto a dolencias en su muslo, y posteriormente un edema óseo le impidió sumar minutos ante Deportes Concepción y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Esto, además, ocurre en un momento donde han aumentado las críticas hacia el volante por su irregular rendimiento, lo que a su vez ha propiciado rumores de su eventual partida a mitad de año.