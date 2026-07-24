Claudio Bravo apuesta por la continuidad de Maureira en el arco de Colo Colo

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El exarquero de la seleccion chilena Claudio Bravo saluda a los hinchas antes de un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Jul. (ATON) -

En medio de los rumores sobre la eventual llegada de un nuevo portero al Cacique, el histórico guardameta de la Selección chilena le entregó su completo respaldo al joven golero albo.

Claudio Bravo, histórico portero de la Selección chilena y hoy comentarista de la cadena ESPN, salió al debate que se ha instalado sobre la necesidad de Colo Colo por contratar a un portero pese a la titularidad del joven Gabriel Maureira y la pronta recuperación de Fernando De Paul.

Los uruguayos Santiago Mele y Sergio Rochet, además del caboverdiano Vozinha, han sido algunos de los guardametas que han aparecido en el horizonte del Cacique, pero el otrora capitán de la Roja cree que los albos deben apostar por mantener al novel cancerbero bajo los tres postes.

"Colo Colo va primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección, a nivel internacional y le están buscando arquero. Si traes al que venía supuestamente (Mele) era para que juegue, eso está claro. Se recupera De Paul, le pelea al que traes y este chico pasa a ser tercer arquero", partió señalando el oriundo de Viluco en ESPN.

En esa misma línea, el ex cuidavallas emplazó a la dirigencia del cuadro de Macul afirmando que "si Colo Colo perdiera partidos o puntos por él (Maureira), es entendible. En este caso va a cometer errores por la inexperiencia, a todos nos ocurrió, en cualquier etapa laboral. Pero cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él".

Recordando sus inicios en el conjunto popular, el bicampeón de América aseguró que "cuando empecé a competir no entré haciéndolo extraordinario, sino que fueron más errores que aciertos. De la prensa indicaban que había que traer a otro, pero Daniel decía que tenía futuro, que tenía que jugar más. Para el jugador es bueno escuchar esas cosas, para bien o para mal".

Por último, Bravo indicó que "no sé si falta convicción en Colo Colo (con Maureira), pero sí es bueno que lo aclaren. Ninguno escuchó por qué Colo Colo quiere reforzar esa zona: porque juega mal con los pies, porque comete errores, porque no genera confianza, porque va a la selección (Sub 20)".