Claudio Romero se convierte en el rey de América del disco

SANTIAGO, CHILE-OCT 30: Claudio Romero de Chile, compite en la prueba de lanzamiento de disco masculino, durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, el 30 de Octubre en Santiago, Chile. / Claudio - DANIEL APUY/SANTIAGO 2023 via PH

Santiago 28 Jun. (ATON) -

El Atleta Nacional brilló en el Campeonato panamericano que se disputó en Medellín.

El atleta chileno Claudio Romero sigue demostrando por qué es uno de los mejores lanzadores de disco del planeta al imponerse con autoridad en el panamericano específico que se desarrolló en Colombia.

El discóbolo nacional, que en sus palmarés ostenta, entre otras distinciones, un título mundial en categoría menores y en la actualidad está entre los 20 mejores del orbe, logró la medalla de oro en Medellín en el estadio Alfonso Galvis Duque.

Romero se impuso a sus oponentes con un lanzamiento de 65,30 metros, que obtuvo en su segundo intento, colocándose de inmediato al tope de la clasificación.

El podio lo completaron el estadounidense Joseph Brown con 64,04 y el ecuatoriano Juan José Ciacedo con 62,33.

Lucas Nervi, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, remató en el quinto lugar con un tiro de 60,34.

El oro de Romero se suma a la presea dorada que conquistó en lanzamiento del martillo Humberto Mancilla, donde Gabriel Kehr había obtenido el bronce.