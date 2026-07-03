Clemente Montes estaría dos meses fuera de las canchas en la UC por su lesión

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Clemente Montes, es fotografiado durante un partido de primera contra Universidad de Concepcion disputado en el - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El delantero del cuadro cruzado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una delicada fractura sufrida en el hueso tarso del pie.

Universidad Católica recibió un duro golpe en esta mitad de temporada 2026 con la lesión de Clemente Montes, una de las figuras del cuadro cruzado.

El conjunto de la franja no ha entregado mayores detalles sobre la dolencia del delantero ni los plazos de su recuperación. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer el diagnóstico.

Según informó DSports, el ariete de la UC de 25 años fue operado por una delicada fractura sufrida en el hueso tarso del pie.

Además, el citado medio añadió que, debido a esta lesión, el futbolista estaría alejado de las canchas durante dos meses y se evaluará su presencia en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Con la sensible baja de Montes, Universidad Católica analizaría buscar un refuerzo para reemplazarlo de cara a esta segunda parte de la temporada.