Clemente Montes habló sobre su fuerte cruce con Matías Palavecino en la UC

Futbol, O’Higgins vs Universidad Catolica. Fecha 6, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Clemente Montes es fotografiado durante el partido de primera primera division contra O’Higgins disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Mar. (ATON) -

El delantero del cuadro cruzado protagonizó un incidente con su compañero en la derrota frente a O'Higgins en Rancagua por el Campeonato Nacional.

La visita de Universidad Católica a O'Higgins en Rancagua no solamente estuvo marcada por la derrota del cuadro cruzado, sino por el incidente que protagonizaron Clemente Montes y Matías Palavecino, ambos jugadores del conjunto de la franja.

Cuando el volante argentino se preparaba para ejecutar un tiro libre, su compañero se molestó porque quería rematarlo. Luego se produjo un pequeño empujón del trasandino y el delantero respondió con un cabezazo sobre el ex Coquimbo Unido.

Por eso, en la conferencia de prensa de este martes, Montes tuvo que responder por el cruce que protagonizó con su compañero.

"Está clarísimo que no corresponde esa reacción, pero la emocionalidad de querer ganar te lleva al límite. Quizás me sentía con mucha confianza, muy preparado para patear el tiro libre porque veníamos trabajando", expresó el ariete.

"Pero Matías tiene una pegada muy linda y casi termina en gol, entonces al final uno quería ganar. Después en el camarín volvimos como si nada, todos queríamos ganar. La situación quedó allí, lo hablamos en la semana y en la interna quedó como si nada", añadió.