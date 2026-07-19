"Clerveaux es un chico joven, hay que aconsejarlo mucho, hay que saberlo llevar"

Futbol, Colo Colo vs Deportes Iquique Fecha 23, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Manley Clerveaux, es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Deportes Iquique disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Emiliano Astorga, ex técnico de Deportes Puerto Montt, lamentó la abrupta salida del delantero haitiano, quien volvió a Colo Colo y fue cedido a Provincial Osorno, archirrival de los salmoneros.

Un abrupto final tuvo la aventura de Manley Clerveaux en Deportes Puerto Montt, cuadro que terminó de manera anticipada el préstamo del joven delantero de Colo Colo, elenco que lo cedió nuevamente pero a Provincial Osorno, archirrival de combinado albiverde.

Uno que conoció de cerca al atacante haitiano en su estadía en la Región de Los Lagos fue Emiliano Astorga, ex técnico de los salmoneros, quien lamentó el opaco paso del extremo en el club sureño.

"Él es un jugador muy desequilibrante, pero es un chico joven que necesita ser muy aconsejado. Yo lo cité varias veces y entraba en los segundos tiempos y siempre desequilibraba por su habilidad y rapidez. Pero cuando le pedía la otra fase del juego, que era defender, a él le costaba mucho", sostuvo el estratego en conversación con Medio Tiempo, programa del Colegio de Entrenadores de Chile.

En esa misma línea, el experimentado DT indicó que "es un chico joven, hay que aconsejarlo mucho, hay que saberlo llevar. (...) Yo hablé con los más experimentados del plantel para que lo ayudaran porque es un chico muy especial. Al ser extranjero tienen otra mirada, otros pensamientos".

Con respecto a la salida de Clervaux de los Hijos del Temporal, el adiestrador aseveró que "desconozco las razones del porqué no siguió y se devolvió, pero mientras yo lo tuve era un jugador con mucho potencial. Eso sí, había que tratarlo y aconsejarlo mucho".

"Es lamentable porque es un chico muy joven, un chico que siendo extranjero tiene altas condiciones, que uno puede trabajarlo y puede explotar más adelante. Entonces, esperemos que él haya recapacitado, para que pueda tener otra opción", finalizó Astorga.