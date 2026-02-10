"La U es un club donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud"

Archivo - Chile.- Dario Osorio y renovación en Midtjylland:"Me motiva competir contra los mejores" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 10 Feb. (ATON) -

En una entrevista con el Midtjylland de Dinamarca, Darío Osorio recordó sus inicios en el fútbol y contó detalles sobre su vida privada.

Darío Osorio vive un gran presente en el FC Midtjylland de Dinamarca, donde es una de las buenas figuras del cuadro escandinavo.

Pero el joven delantero chileno no olvida sus inicios en el balompié y recordó cuando dio sus primeros pasos en una pequeña escuela de fútbol local en Chile.

"Cuando tenía ocho años fui a una prueba en Wanderers, que es un club profesional en Chile, y cuando tenía 10 años me trasladé al Club Universidad de Chile, un club muy bueno donde estoy feliz de haber pasado gran parte de mi juventud", expresó el atacante en una entrevista concedida a su club.

Además, recordó cuando dejó su hogar a muy temprana edad para perseguir su sueño: "Fue duro irme de casa a los 11 años, lejos de mi familia. Eso es algo que recuerdo sin duda. Muchos de los otros jugadores del club eran mayores que yo, así que era difícil para un chico tranquilo e introvertido crear una red de contactos en ese mundo".

"Las personas más importantes durante mi infancia y adolescencia han sido, sin duda, mis padres. Siempre han sido un gran apoyo y han apoyado mi pasión por el fútbol, incluso en los momentos difíciles", añadió.

En cuanto a su futuro, comentó: "No hay un lugar específico donde me vea en cinco o seis años, pero quiero estar tranquilo, concentrado y seguir haciendo lo que amo. Si llega un día en que ya no juegue al fútbol, me gustaría tener mi propio negocio, pero también podría ser ilusionante trabajar dentro del mundo del fútbol como entrenador, preparador físico o algo completamente diferente".