Clubes buscarían convencer a Jorge Uauy para ser candidato a presidencia de ANFP

Santiago 24 octubre 2018 El candidato a la presidencia de la ANFP, Jorge Uauy, junto a integrantes de su lista inscriben su candidatura para las elecciones del 29 de noviembre. Javier Torres/Photosport - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jul. (ATON) -

Un grupo de elencos tendría avances para que el actual timonel de Palestino sea opción para suceder a Pablo Milad en la testera del organismo de Quilín.

En noviembre próximo se realizarán las elecciones en la ANFP donde se definirá al nuevo presidente del organismo de Quilín y sucesor de Pablo Milad.

Y según dio a conocer este miércoles radio ADN, un grupo de clubes tendría avances para convencer al actual timonel de Palestino, Jorge Uauy, de postularse al cargo.

De acuerdo a la emisora, el mandamás del cuadro árabe estaría interesado en esa opción, pese a que no ha expresado públicamente por no querer repetir la experiencia de 2018, cuando ganó en cuatro vueltas sin alcanzar la mayoría y en la quinta perdió la elección ante Sebastián Moreno.

En tanto, en caso de que Uauy decida no ir por la testera, la otra carta sería Lorenzo Antillo, ex presidente de Audax Italiano.