Clubes chilenos ya conocieron sus cruces en la Copa Sudamericana 2026

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino Fecha 24, Liga de primera 2025. El jugador de Palestino Francisco Montes, derecha, disputa el balon contra Marcelo Diaz de Universidad de Chile durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

Universidad de Chile se enfrentará con Palestino, mientras que Cobresal se medirá contra Audax Italiano en busca de avanzar a la fase grupal del torneo internacional.

Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano y Cobresal será los representantes chilenos en la fase nacional de la Copa Sudamericana 2026.

Y los elencos criollos conocieron este jueves sus cruces, luego de que se realizara el sorteo de las llaves a partido único entre equipos del mismo país.

En ese sentido, la U enfrentará a Palestino, en un partido donde los azules serán locales al haber sido sorteados en primer orden.

En tanto, Cobresal se medirá con el conjunto itálico, en un cotejo donde el elenco "minero" recibirá al equipo de colonia en El Salvador.

Consignar que en caso de haber empate, las series se definirán mediante lanzamientos penales. Los vencedores de ambos cruces irán a la fase grupal del torneo internacional, donde se sumarán los mejores terceros de la fase zonal de la Copa Libertadores.