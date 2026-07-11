Clubes de Portugal y Turquía se pelean a Darío Osorio

Archivo - Chile.- ¿Posible venta? Darío Osorio no jugó en amistoso del Midtjylland - Zed Jameson /Photosport - Archivo

Santiago 11 Jul. (ATON) -

A los rumores que vinculan al chileno con el Benfica ahora se sumó un elenco otomano que tendría como plan B al volante formado en Universidad de Chile.

Todo parece indicar que el mediocampista nacional Darío Osorio estaría viviendo sus últimos días como futbolista del Midtjylland, ante el interés que ha despertado en seleccionado criollo en otros clubes.

Hace algunos días se reportó que Benfica, elenco más laureado de Portugal, tenía en carpeta al formado en Universidad de Chile por petición expresa del técnico Marco Silva, quien lo venía siguiendo desde que dirigía al Fulham de Inglaterra.

Pero ahora otro conjunto se sumó a la pelea por el chileno. Hablamos del Trabzonspor, que de acuerdo con el portal turco Aspor, también tendría apuntado el nombre del oriundo de Hijuelas para la próxima temporada.

Lo llamativo, eso sí, es que el volante sería el "Plan B" del equipo otomano, el cual tendría como prioridad al argentino Gianluca Prestianni, quien milita en Benfica y estaría tasado en 17 millones de euros.

Sin embargo, los lusos estarían exigiendo un pago inicial de entre cinco y seis millones de la divisa europea, mientras que el combinado turco buscaría bajar dicho monto, situación que tiene entrampada la negociación.

"Si no logran hacerse con los servicios de Prestianni, el equipo del Mar Negro recurrirá a Darío Osorio, del club danés Midtjylland. El extremo derecho de 22 años tiene contrato con el equipo danés hasta 2030. El futbolista chileno, cuyo valor de mercado asciende a 15 millones de euros, también puede jugar como centrocampista derecho", puntualizaron desde el citado medio.