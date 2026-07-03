CMF sancionó a seis clubes del fútbol chileno

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Santiago 3 Jul. (ATON) -

La Comisión para el Mercado Financiero informó este viernes que aplicó las sanciones a los clubes por no haber remitido dentro del plazo establecido la información financiera periódica exigida.

Seis clubes del fútbol chileno fueron sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por incumplir sus deberes de información continua.

El organismo dio a conocer este viernes el castigo a Trasandino, Lila (San Antonio Unido), San Marcos de Arica, Barnechea, Deportes Temuco y Audax Italiano, "por infringir sus deberes de información continua, al no remitir a la CMF información financiera periódica dentro del plazo previsto en la normativa".

Los castigos, que van desde multas económicas en UF hasta una censura, corresponden a la Norma de Carácter General N° 201, que "dispone que las ODP (Organizaciones Deportivas Profesionales) deben enviar a la CMF su Memoria Anual dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio".

Además, la normativa señala que "su información financiera trimestral debe presentarse dentro del plazo de 30 días desde el cierre del respectivo trimestre".

Este es el detalle completo entregado por la CMF:

-Trasandino S.A.D.P.: Censura-Lilas S.A.D.P.: Multa de 180 UF-Club Deportivo San Marcos de Arica S.A.D.P.: Multa de 60 UF-Club Deportivo Barnechea S.A.D.P: Multa de 120 UF-Club Deportes Temuco S.A.D.P.: Multa de 120 UF-Audax Italiano La Florida S.A.D.P.: Multa de 60 UF