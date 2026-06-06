Cobreloa se afirma en la punta del Ascenso tras empatar con Puerto Montt

Futbol, Cobreloa vs Rangers, liga de ascenso 2026. El jugador de Cobreloa Alvaro Delgado celebra con sus compañeros su gol ante Rangers en el partido de Liga de Ascenso Caixun disputado en el estadio Zorro del Desierto Calama, Chile. 31/05/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jun. (ATON) -

El conjunto loíno logró una sufrida igual ante el cuadro albiverde en el sur. Santiago Wanderers, perseguidor del elenco calameño, perdió en su visita a Deportes Copiapó.

Jugando con diez elementos en el epílogo del duelo, Cobreloa sacó adelante un sufrido empate a uno ante Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue, manteniéndose como exclusivo líder de la Liga de Ascenso.

Después de una primera mitad sin grandes sobresaltos, el cuadro loíno tomó la delantera con un remate cruzado de Álvaro Delgado (51'), pero el dueño de casa emparejó rápidamente las cifras por medio de Richard Paredes (55').

En el epílogo del partido, Lucas Cornejo fue expulsado (79') y dejó en desventaja numérica a un elenco zorro que se mantuvo en lo más alto de la tabla con 29. Los Hijos del Temporal, en tanto, se estancaron en el sexto puesto con 23 unidades.

Por su parte, Santiago Wanderers, principal perseguidor de los calameños, perdió por la cuenta mínima ante Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Lautaro Palacios (33') conectó en plena área chica un centro rasante y abrió la cuenta para un conjunto albirrojo que terminó con un futbolista menos por la tarjeta roja de Axl Ríos (38'), situación que no fue capitalizada por el Decano.

De esta manera, los caturros no mantuvieron segundos con 26 puntos, tres por detrás del puntero. El León de Atacama, en cambio, trepó hasta la octava ubicación con 22 unidades.

En la próxima jornada, Santiago Wanderers visitará a Deportes Recoleta, Cobreloa hará lo mismo ante Deportes Temuco y Deportes Copiapó y Deportes Puerto Montt se enfrentará en Atacama.