Cobreloa se clasificó a octavos de Copa Chile y eliminó a Deportes La Serena

Futbol, Cobreloa vs La Serena, Fecha 6, Copa Chile 2026. El jugador de Cobreloa Alvaro Delgado controla el balon durante el partido de Copa Chile contra La Serena disputado en el estadio Zorro del Desierto, Calama 12/07/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El elenco loíno se valió del estreno goleador de Juan Ignacio Duma para imponerse sobre el conjunto papayero, resultado que le permitió cerrar el Grupo A en el segundo puesto por detrás del sólido líder Deportes Antofagasta.

Con poco más de 2.500 personas en las tribunas del estadio Zorros del Desierto, Cobreloa derrotó por la cuenta mínima a Deportes La Serena, consiguiendo así su boleto para los octavos de final de Copa Chile en calidad de sublíder del Grupo C.

En una primera mitad donde los equipos se cuidaron en exceso de no cometer errores y los arqueros fueron meros espectadores de las acciones, la dinámica cambió recién en el tramo final, con el loíno Facundo Velazco remeciendo el travesaño (44').

Tras cartón, el referente calameño Gustavo Gotti (45') impactó un cabezazo que pasó cerca del arco. La visita no se quedó atrás y Gabriel Pinto exigió al golero Hugo Araya.

De vuelta en el complemento, los zorros tomaron el control del compromiso y luego de un aviso de Matías Sandoval (48'), el delantero Juan Ignacio Duma (60') aprovechó el toque de balón de un zaguero contrario para rematar y abrir la cuenta, no sin polémica eso sí, ya que los serenenses reclamaron un presunto offside antes de que el pase de Velazco diera en un defensa papayero.

A pesar de tener la necesidad de dar vuelta el resultado, los pupilos de Felipe Gutiérrez no estuvieron finos en las conexiones en campo contrario y salvo por un zapatazo de Gonzalo Escalante que obligó a estirarse al guardameta (70'), prácticamente no pateó al arco.

Con este resultado, el elenco naranja trepó al segundo puesto con ocho puntos y eliminó a la escuadra granate, que se quedó con siete unidades en el tercer lugar.

Por su parte, Deportes Antofagasta ratificó su gran campaña en el torneo con un triunfo por 1-0 sobre el colista y eliminado Cobresal, avanzando a octavos de final invictos y con 16 unidades de 18 posibles.

Ahora, el conjunto puma y Cobreloa deben esperar por la definición del Grupo A para conocer a sus rivales en la próxima instancia. En dicha zona, Coquimbo Unido es líder con nueve puntos, mientras que Deportes Iquique y Deportes Limache están igualados en ocho unidades.