Cobreloa ganó como local y es puntero del Ascenso

Futbol, Cobreloa vs Rangers, liga de ascenso 2026. El jugador de Cobreloa Rodolfo Gonzalez controla el balon durante el partido de Liga de Ascenso Caixun contra Rangers disputado en el estadio Zorro del Desierto, Calama 31/05/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

Los loínos se hicieron fuertes en Calama ante Rangers de Talca y aprovecharon la jornada para quedar como exclusivos líderes del Torneo de Ascenso.

Cobreloa derrotó por 2-0 a Rangers de Talca en un encuentro disputado en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y válido por la fecha 14 del Torneo de Ascenso.

El conjunto naranja encaminó rápidamente su victoria gracias a la inspirada actuación de Álvaro Delgado. A los 2 minutos, el delantero aprovechó un rebote concedido por el portero Cristián Campestrini y, con un potente derechazo dentro del área, abrió la cuenta para los locales.

La segunda conquista llegó a los 25'. Tras un veloz y letal contra ataque, nuevamente apareció Delgado, quien definió con categoría ante la salida del guardameta visitante para marcar el 2-0 y firmar su doblete personal.

Con la ventaja en el marcador, el cuadro minero administró el encuentro y controló las acciones ante un Rangers que no logró encontrar respuestas ofensivas, pese al debut de Ivo Basay en la banca rojinegra.

Gracias a este triunfo, Cobreloa alcanzó los 28 puntos y quedó como líder exclusivo del Torneo de Ascenso. Rangers, en tanto, sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa en el último lugar de la tabla con apenas tres unidades.

En la próxima jornada, los loínos visitarán a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, mientras que Rangers recibirá en Talca a Deportes Santa Cruz, rival directo en la lucha por salir de la parte baja de la clasificación.