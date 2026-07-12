Publicado 12/07/2026 00:20

Cobreloa y La Serena luchan por su lugar en octavos de Copa Chile

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. La pelota es fotografiada durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 21/06/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs
Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. La pelota es fotografiada durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 21/06/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

Loínos y papayeros se enfrentan por el último boleto del Grupo C, donde Deportes Antofagasta ya está clasificado. Más tarde, Concepción y Puerto Montt definen al líder de la zona H.

El estadio Zorros del Desierto promete ser una verdadera caldera esta tarde a partir de las 12:30 horas, momento en que chocarán el local Cobreloa con Deportes La Serena buscando el subliderato del Grupo C de Copa Chile.

Con el líder de la zona Deportes Antofagasta (13 puntos) ya clasificado a octavos de final, a los loínos solo les sirve la victoria para llegar a ocho unidades y superar en la tabla a los papayeros, que marchan segundos con siete positivos.

En el anterior compromiso disputado el 28 de junio, el conjunto granate se hizo respetar como dueño de casa y se impuso por un ajustado 2-1.

En paralelo, Deportes Antofagasta recibirá en el estadio Calvo y Bascuñán al colista Cobresal, ya eliminado del certamen y que quedó con el único objetivo de sumar buenas sensaciones para el reinicio de la Liga de Primera, donde marchan penúltimos.

Más tarde esta misma jornada, Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt se enfrentarán a partir de las 17:30 para definir al líder del Grupo H, con ambos a la cabeza con diez puntos y clasificados a la fase de los dieciséis mejores.

Por su parte, Deportes Temuco y Huachipato se miden por el honor en La Araucanía, también desde las 17:30.

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