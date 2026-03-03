Cobresal y Audax buscan el paso a la fase grupal de la Copa Sudamericana

Futbol, Audax Italiano vs Cobresal Fecha 26, Liga de Primera 2025. El jugador de Cobresal Christian Moreno es fotografiado durante un partido de primera division contra Audax Italiano disputado en el estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, Chile. - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 3 Mar. (ATON) -

Mineros e itálicos se enfrentan desde las 21:30 horas de este martes en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Comienza la acción para los clubes chilenos en la Copa Sudamericana 2026. Cobresal y Audax Italiano definirán este martes, desde las 21:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama, el paso a la fase grupal del torneo internacional.

El conjunto minero será el local, pero tendrá que hacerlo fuera de El Cobre de El Salvador, debido a que el recinto no cumple con los estándares actuales de la Conmebol, por lo que el cotejo se disputará en el recinto de Cobreloa.

Cobresal viene de caer ante Deportes La Serena en el Campeonato Nacional y buscará en esta jornada superar por primera vez esta fase previa del torneo en su cuarta participación en el certamen, tras 2014, 2021 y 2023.

En tanto, Audax Italiano, viene de sufrir una goleada ante Unión La Calera por el torneo local y afrontará esta noche su quinta participación en la Sudamericana, tras las ediciones de 2007, 2018, 2020 y 2023.

Consignar que la llave entre mineros y audinos se juega a partido único con eliminación directa y el otro cruce nacional es el que protagonizarán el miércoles Universidad de Chile y Palestino en el Estadio Nacional.