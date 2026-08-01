Cobresal pierde a una de sus figuras en un momento complejo

Futbol, Union La Calera vs Cobresal. Fecha 2, campeonato nacional 2026. El jugador de Cobresal, Agustin Nadruz, izquierda, marca su gol contra Union La Calera durante el partido de primera division realizado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

Los mineros lucharán ahora por la permanencia sin uno de sus volantes que ha sido titular todo el torneo.

Cobresal está en un momento complicado.

En estos momentos, el cuadro minero se encuentra en zona de descenso y por eso es que el objetivo en la segunda rueda es claro: salvar la categoría.

Pero la escuadra de Gustavo Huerta tendrá que intentar esta gesta sin uno de los jugadores que ha sido pieza importante en el armado del equipo: el volante uruguayo Agustín Nadruz.

Y es que, según anunció oficialmente Cobresal en sus redes sociales, el mediocampista fue transferido a Sarmiento de Junín de la Primera División de Argentina.

Club de Deportes Cobresal informa que el volante uruguayo, Agustín Nadruz, deja nuestra institución para emprender nuevos desafíos profesionales. ¡Mucho éxito en tu futuro, Agustín! , señalaron los mineros sobre el destino del jugador de 30 años y que llegó al club a comienzos de este año.

En el elenco minero no han señalado aún si buscarán un refuerzo para sustituir a Nadruz.