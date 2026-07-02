Colo Colo apelaría al castigo que recibió el delantero Javier Correa

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. Los jugadores de Colo Colo celebran el triunfo durante el partido de la Liga de Primera contra Cobresal disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 13/06/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El Cacique apuesta por reducir la sanción al atacante, quien quedó suspendido por cuatro encuentros tras sus críticas al árbitro Nicolás Gamboa.

Pasaron los días y finalmente Colo Colo tomó una firme decisión tras el castigo recibido por el delantero Javier Correa, suspendido por cuatro partidos tras sus críticas al árbitro Nicolás Gambia luego de la caída ante Huachipato por Copa de la Liga.

Según radio ADN, el cuadro popular decidió apelar ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, recurso presentado hoy en el filo del plazo reglamentario.

Cabe recordar que tras el cotejo con los acereros, el argentino reclamó que "es una cosa increíble, siempre lo que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere. Tiene algo en contra de nosotros, se ve, no sé".

"Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió, siempre nos ha metido una traba en el partido. La otra vez cobró un penal de 70 metros a Wiemberg contra Magallanes en la Copa Chile, es un desastre. Con nosotros la verdad un desastre. Ojalá que no nos dirija nunca más", agregó el atacante, en dichos que fueron consignados por el réferi en su informe.

Ahora, el Cacique y el trasandino deben esperar por el nuevo fallo, el cual de ser ratificado sacaría a Correa del reinicio de la Liga de Primera.