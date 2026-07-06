Colo Colo busca ante Deportes Recoleta sellar su avance a octavos de Copa Chile

Futbol, O’Higgins vs Colo Colo Fecha 2, Copa Chile 2026 El equipo de Colo Colo posa para los fotografos durante el partido de la Copa Chile ante O’Higgins realizado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile. 02/07/2026 Jorge - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El Cacique recibe al cuadro "textilero" a las 19:30 horas de este lunes en el estadio Monumental, por el cierre de la quinta fecha de la competencia.

Este lunes se cierra la quinta fecha de la Copa Chile 2026 con el partido donde Colo Colo recibirá a Deportes Recoleta a las 19:30 horas en el estadio Monumental.

El Cacique marcha como líder del Grupo E, por lo que buscará en esta jornada un triunfo en el reducto de Macul para sellar su avance a los octavos de final de la competencia.

Además, el cuadro albo intentará reponerse de la dura goleada por 4-1 sufrida a mitad de la semana pasada ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

Para este cotejo, el técnico Fernando Ortiz mandaría a la cancha la siguiente oncena: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Maximiliano Romero, Leandro Hernández.

En tanto, Deportes Recoleta se ubica en el tercer lugar del grupo, con cuatro unidades, por lo que una caída terminaría por sepultar sus opciones de avanzar.