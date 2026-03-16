Colo Colo busca ante Huachipato retomar el liderato del Campeonato Nacional

Futbol, Audax Italiano vs Colo Colo Fecha 6, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Maximiliano Romero, centro, celebra un gol contra Audax Italiano durante un partido de primera disputado en el estadio Bicentenario La Florida en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 16 Mar. (ATON) -

El Cacique recibe al cuadro acerero desde las 20:30 horas de este lunes en el estadio Monumental, por el cierre de la séptima fecha del certamen.

Este lunes se cierra la séptima fecha del Campeonato Nacional 2026 con el partido entre Colo Colo y Huachipato, a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

El Cacique buscará un triunfo para retomar el liderato del certamen, después de que Deportes Limache tomará esa posición el domingo.

El cuadro "tomatero" desplazó al conjunto albo, que ahora se encuentra parcialmente en el tercer lugar de la tabla, con 12 puntos.

En tanto, el elenco acerero viene golpeado con dos derrotas consecutivas tras su eliminación en Copa Libertadores. La más reciente fue la caída de local ante Coquimbo Unido.

El equipo siderúrgico tiene nueve unidades, a tres de Everton, que es el penúltimo de la tabla, pero en caso de dar el golpe y vencer en el Monumental, se meterá de lleno en la parte alta del Campeonato Nacional.