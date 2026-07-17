Colo Colo buscaría el fichaje de Vozinha, arquero revelación del Mundial

Archivo - Chile.- Valladares adelantó gran fiesta con Jozic por 35 años del título de Libertadores - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El Cacique ya le habría realizado una oferta al portero que destacó con Cabo Verde y que se hizo viral en la cita planetaria en Norteamérica. El propio golero se refirió a supuestas propuestas.

Uno de los puestos que busca Colo Colo como refuerzo de cara a la segunda parte de esta temporada 2026 es el de arquero y en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la opción de Vozinha, portero que destacó con Cabo Verde en el Mundial y que se hizo viral.

Según dio a conocer El Mercurio, el Cacique ya le realizó una oferta al experimentado golero de 40 años y sería por un año y medio.

"Está sin club, lo que lo hace factible", aseguraron desde Blanco y Negro, concesionaria que administra a los albos al citado medio.

En tanto, el reportero argentino Germán García Grova publicó en su cuenta de X: "Colo Colo realizó una oferta formal por Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue la figura de su equipo en el Mundial. El jugador ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, según me confirman directivos del club".

Por su lado, el propio Vozinha se refirió a las supuestas ofertas, donde tendría chances de ir al Inter Miami de la MLS y Brasil. En conversación con la cadena CBS, sostuvo: "(mi futuro) es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol. Estar aquí a los 40 años... y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más".

"Todo dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar. Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", sentenció.