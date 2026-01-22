Colo Colo buscaría sumar a Sebastián Pérez y Diego Valdés

Futbol, Chile vs Ecuador. Primera rueda, clasificatorias al Mundial 2026. El jugador de la seleccion chilena Diego Valdes es fotografiado durante el partido clasificatorio al Mundial 2026 contra Ecuador disputado en el estadio Nacional de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 22 Ene. (ATON) -

El Cacique sigue activo en este mercado de fichajes del fútbol chileno y la dirigencia de Blanco y Negro tendría a estos dos jugadores en carpeta.

Si bien ya fichó a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, Colo Colo sigue activo en este mercado de pases y busca sumar nuevos refuerzos.

En ese sentido, según dio a conocer radio ADN, la dirigencia de Blanco y Negro tendría en carpeta dos nombres para el arco y el mediocampo, por petición del técnico Fernando Ortiz.

Para la portería, el que tomaría ventaja es Sebastián Pérez, quien si bien tiene contrato vigente con Palestino, hace unas semanas se mostró interesado en arribar a un club grande del país.

En cuanto al volante, la emisora aseguró que el Cacique busca repatriar a Diego Valdés, quien tiene un vínculo hasta diciembre de 2027 con Vélez Sarsfield.

La chance tomaría forma debido a que el DT Ortiz lo conoce bien al haberlo dirigido en el América de México.