En Colo Colo se comprometen a quedarse con los tres puntos ante Everton

Futbol, Colo Colo vs Coquimbo Unido. Fecha 1, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Diego Ulloa es fotografiado durante el partido de primera division contra Coquimbo Unido disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 21/03/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El lateral izquierdo Diego Ulloa destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas en el cuadro popular y se mostró esperanzado con rescatar un triunfo en su visita a Viña del Mar.

Diego Ulloa, lateral izquierdo de Colo Colo, se refirió este jueves al próximo desafío del líder de la Liga de Primera, que en el marco de la fecha 17 enfrenta a Everton en Viña del Mar.

En conversación con los medios oficiales del cuadro albo, el zaguero afirmó que "va a ser un partido muy intenso, una cancha muy difícil, un rival que tiene su buen juego, el estadio va a estar lleno, pero nosotros con nuestro juego y con las seguidilla de partidos y la confianza que tenemos, creo que tenemos que hacer un gran encuentro".

Asimismo, el carrilero apuntó que "ha sido una semana muy buena, hemos trabajado muy intenso, así que ya quedan pocos días para disputar un gran partido y estamos preparados para el encuentro".

Respecto al estado del plantel del Cacique, el futbolista de 23 años indicó que "nos sentimos súper bien. La pretemporada en Colombia fue muy intensa, después la semana que preparamos el partido contra Limache fue muy buena, se vio reflejado en el resultado con un rival muy intenso y duro. De esa misma manera nos preparamos semana a semana y ahora para jugar contra Everton".

Por último, Ulloa envió un mensaje a la fanaticada del elenco popular. "Agradecerle por el aguante, por ir a ayudarnos, a alentarnos, a motivarnos, y que sepan que nosotros se lo vamos a retribuir dentro de la cancha dejando todo de nosotros para llevarnos esa victoria".