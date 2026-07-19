Colo-Colo dio a conocer los cuidados del Monumental por las fuertes lluvias

Futbol, Conferencia de prensa en Colo Colo. Vista general del estadio Monumental de Colo Colo en Santiago, Chile 12/03/2025 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Press conference in Colo Colo. General view Monumental Colo Colo stadium in - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Los Albos recibirán en su estadio a Deportes Limache en el inicio de la segunda rueda

Las fuertes lluvias que han afectado a gran parte de Chile, y que incluso llevaron a suspender los partidos de este fin de semana, llevaron a Colo-Colo a tomar medidas especiales en el estadio Monumental David Arellano.

El Cacique debe afrontar en cinco días más como local el reinicio del Campeonato Nacional y, por tal motivo, no desean que el gramado de su recinto esté en malas condiciones o atente contra el juego del equipo que adiestra Fernando Ortiz.

La cuenta oficial de los Albos en sus diversas redes sociales dio a conocer las labores que han realizado con imágenes que muestran, entre otras capturas, el pasto cubierto por una carpeta. "Cuidamos la cancha tras las lluvias. Luego de las intensas precipitaciones que afectaron a Santiago durante el fin de semana, el césped del Estadio Monumental recibió un trabajo de mantención permanente para conservarlo en las mejores condiciones", plantea el comunicado.

El recinto de Pedreros recibirá este viernes 24 de julio, si las condiciones atmosféricas lo permiten, el encuentro entre Colo-Colo y Deportes Limache a las 20:30 horas, donde el Popular espera afianzar su condición de líder del campeonato de Primera División.