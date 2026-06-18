Colo Colo disputará en julio amistoso internacional ante Millonarios en Colombia

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El equipo de Colo Colo es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Cobresal disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 13/06/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El propio cuadro cafetalero anunció este jueves, en redes sociales, que jugará el 18 de julio un partido ante el Cacique en Bogotá, por su aniversario número 80.

Colo Colo no solamente piensa en el tema de refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026, sino que también en los amistosos de intertemporada.

Y en las últimas horas se dio a conocer que el Cacique disputará el próximo 18 de julio un duelo ante Millonarios FC, en el estadio El Campín de Bogotá, por el aniversario número 80 del cuadro colombiano.

Fue el propio conjunto cafetalero que ratificó la noticia este jueves al publicar un comunicado oficial para anunciar el cotejo ante el elenco albo.

"Este encuentro especial hará parte de las actividades previstas para celebrar el aniversario número 80 de nuestra institución, una fecha que rinde homenaje al legado, la historia y la identidad que han acompañado al club desde 1946, frente al equipo más laureado de Chile", sostuvo el equipo colombiano.

"La hora del encuentro, el inicio de la venta de boletería y los demás detalles relacionados con este compromiso serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del club", añadió Millonarios de Bogotá.