Colo Colo enfrentará a su "bestia negra" en el inicio de la segunda rueda

Futbol, Deportes Limache vs Colo Colo. Fecha 1, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Limache Jean Meneses, derecha, disputa el balon con Erick Wiemberg de Colo Colo durante el partido de primera division realizado en el estadio Elias Figueroa de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El conjunto albo, sólido puntero de la Liga de Primera, recibe esta noche a Deportes Limache con la misión de vencer a un equipo al cual nunca ha derrotado.

A contar de las 20:30 horas, Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Deportes Limache en el marco del comienzo de la segunda rueda de la Liga de Primera, torneo que tiene al cuadro popular como sólido líder.

El Cacique completó las quince jornadas iniciales con 36 puntos, diez de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Universidad Católica, mientras que los cerveceros quedaron novenos con 21 unidades.

A pesar de que sus realidades son diametralmente opuestas, el historial entre ambos es ampliamente favorable para el Tomate Mecánico, que desde que irrumpió en la máxima categoría del fútbol chileno ha sumado cinco partidos sin perder ante el equipo de Macul, con un saldo de tres victorias y dos empates.

Para el choque de esta noche, el técnico Fernando Ortiz tuvo que hacer modificaciones obligadas por las suspensiones del defensa Joaquín Sosa y el delantero Javier Correa, que se sumaron al lesionado Lautaro Pastrán.

Con esto en mente, el puntero del Campeonato Nacional saldría a la cancha con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Alvaro Madrid, Víctor Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Por su parte, los limachinos formarían con Matías Bórquez; Yerko González, Axel Alfonzo, Alfonso Parot, Misael Llantén; Vicente Álvarez, Flavio Moya, Leonardo Valencia; Jean Meneses, Gonzalo Sosa y Daniel Castro.