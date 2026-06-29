Colo-Colo entregó detalles de la lesión de Lautaro Pastrán

Futbol, Universidad de Concepcion vs Colo Colo Decima Primera fecha, Campeonato Nacional 2026. El jugador Lautaro Pastran de Colo Colo es fotografiado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Concepcion, Chile. 26/04/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

El futbolista que venía siendo figura de los Albos estará al margen de las canchas por algunas semanas

Los hinchas de Colo-Colo, frente al bajo rendimiento de Claudio Aquino, empezaron a ilusionarse con Lautaro Pastrán que tomó el rol de "diez" y empezó a ser figura de los últimos partidos, pero una inesperada lesión lo dejará varios días fuera de las canchas.

El jugador chileno-argentino había sido relevante en la parte final de la primera rueda del Campeonato Nacional, con dos anotaciones, una en cada pleito frente a Deportes La Serena y Cobresal, que mantiene a Colo-Colo en el liderato del torneo.

De cara al juego que este lunes enfrente al Popular contra Unión Española en el estadio Santa Laura por la cuarta fecha de la Copa Chile, y que tiene en disputa el liderato del grupo E, se dio a conocer que Pastrán no figuraba en la lista de citados.

En las últimas horas fue el propio club el que dio a conocer de forma detallada la lesión que afecta al jugador. En sus redes sociales, los Albos explicaron que el futbolista sufre de un "esguince medial grado 2 de la rodilla derecha", y que ya está en tratamiento kinésico.

El tiempo de recuperación de una afección de esta naturaleza, por lo general, oscila entre las cuatro y ocho semanas, por lo que dependerá de cómo evolucione Pastrán específicamente y ver si estará disponible para el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, cuando Colo-Colo reciba a Deportes Limache en el estadio Monumental David Arellano el próximo viernes 24 de julio a las 20:30 horas.