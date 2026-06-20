Colo Colo se estrena en Copa Chile ante Deportes Recoleta

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Lautaro Pastran, derecha, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Cobresal durante el partido de la Liga de primera disputado en el estadio Monumental de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El sólido líder de la Liga de Primera buscará estirar el tranco ganador del Campeonato Nacional ante un cuadro albiazul que marcha noveno en el Ascenso.

El estadio Santa Laura-Universidad SEK será el escenario donde Deportes Recoleta buscará dar el golpe y doblegar a Colo Colo, en el estreno de los albos en el Grupo E de Copa Chile.

El Cacique llega a este encuentro después de cerrar la primera mitad del Campeonato Nacional como sólido líder con 36 puntos, diez por encima de su más cercano perseguidor. Los albiazules, en cambio, fueron novenos en la Liga de Ascenso.

Sin embargo, al margen de su excelente campaña en la Liga de Primera, el conjunto popular sufrió un duro golpe en Copa de la Liga con eliminación en primera fase, situación que no quieren repetir en este certamen.

Por lo mismo, el técnico Fernando Ortiz apostaría por una alineación conformada en su mayoría por titulares, destacando eso sí las ausencias de Diego Ulloa y Javier Correa, quienes serían sustituidos por Erick Wiemberg y Lautaro Pastrán, respectivamente.

Así las cosas, el elenco albo saldría al terreno de juego con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.