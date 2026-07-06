Colo Colo se frota las manos ante posible fichaje de Saldivia en Independiente

Futbol, Colo Colo vs Cobresal Fecha 14, Liga de Primera 2025 El jugador de Colo Colo Alan Saldivia juega el balon durante el partido de primera division contra Cobresal disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 17/06/2025 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 6 Jul. (ATON) -

El defensa uruguayo, quien actualmente milita en Vasco da Gama de Brasil, sería pretendido por el técnico Gustavo Quinteros para reforzar al cuadro de Avellaneda. En caso de concretarse el traspaso, el Cacique recibiría una importante suma de dinero.

A pesar de que Alan Saldivia partió a principios de año de Colo Colo para fichar en Vasco da Gama de Brasil, el Cacique podría recibir una millonaria cifra por el defensa uruguayo.

Es que el zaguero charrúa sería pretendido por Gustavo Quinteros para reforzar a Independiente de Avellaneda de cara a la segunda parte de esta temporada.

"El defensor central uruguayo de 24 años actualmente pertenece a Vasco Da Gama y también fue sondeado por Peñarol. Lo conoce de su paso por Colo Colo", sostuvo el medio partidario Muy Independiente.

El DT conoce al defensor desde su paso por el cuadro albo, donde lo hizo debutar en el primer equipo para luego consolidarse como titular.

Consignar que a comienzos de este 2026 Vasco da Gama le pagó a Colo Colo por el 50 por ciento de su pase un total de US$1.5 millones de dólares, con la opción de adquirir un 20% más en base a objetivos.

Actualmente, Saldivia tiene un valor de mercado de US$1.2 millones, por lo que si se concreta su traspaso a Independiente, el Cacique recibiría una importante suma de dinero para sus arcas.