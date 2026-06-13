Colo-Colo goleó y se consolidó en el liderato del campeonato

Futbol, Colo Colo vs Cobresal. Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Victor Felipe Mendez, derecha, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Cobresal durante el partido de la Liga de primera disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

Los Albos cerraron la primera rueda frente a Cobresal con un triunfo que se estructuró muy temprano

Colo-Colo conquistó una holgada victoria sobre Cobresal que estructuró rápidamente en el Estadio Monumental y sigue escapado en el liderato del Campeonato Nacional.

Los Albos llegaron al partido frente a los dirigidos de Gustavo Huerta con el único objetivo de cerrar la primera rueda con un triunfo y una ventaja lo más amplia posible sobre sus perseguidores, que en el inicio de la fecha era de diez puntos.

Para la tranquilidad de los hinchas que llegaron al estadio Monumental, Lautaro Pastrán rápidamente abrió la cuenta a los 4', cuando amortiguó con su pierna derecha, se abrió camino hacia la izquierda buscando el remate y, con un zurdazo, anidó la pelota en las redes para el 1-0.

Los jugadores del Cacique siguieron atacando, y a los diez, una combinación de Arturo Vidal con Pastrán, dejó en posición inmejorable a Víctor Felipe Méndez, que con un tiro angulado de derecha superó a Alejandro Santander para decretar el 2-0.

El panorama pudo cambiar a los 18' cuando Diego Ulloa intentó despejar, pero su tiro fue hacia propia puerta, pero allí estuvo Gabriel Maureira, que se exigió al máximo y evitó el descuento.

El tercero de los Albos llegó a los 35', un tiro rebotó en Javier Correa, que no pudo controlar la pelota, y Jeyson Rojas se la encontró y disparó de forma potente para marcar su primer gol de la temporada.

El segundo tiempo tuvo un escenario con espacios más abiertos debido a que Cobresal fue a buscar un descuento, pero allí hubo más libertad para el actual líder del torneo, que a los 56', por medio de Vidal, vio cómo Correa controló, amortiguó, con un derechazo le hizo un globo a Santander, y, antes que cayera, con un cabezazo anotó una conquista de gran factura. Lo negativo fue que en el inicio de su jugada tocó la pelota con la mano y se invalidó un gol de gran factura.

Si el marcador no fue más expresivo, se debió a las atajadas de Santander, que evitó que su portería fuera nuevamente vulnerada.

Con esta victoria Colo-Colo cerró la primera parte del torneo como líder y con un rendimiento del 80 por ciento, en una campaña que por ahora es histórica.

Colo-Colo: Gabriel Maureira, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg, Jeyson Rojas (876 Matías Fernández), Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (87 Francisco Mrchant), Leandro Hernández (65 Álvaro Madrid), Javier Correa, Lautaro Pastrán (77 Maximiliano Romero). DT: Fernando Ortiz.

Cobresal: Alejandro Santander, José Tiznado, Aaron Astudillo, Aníbal Gajardo (46 Rodrigo Sandoval), Benjamín Valenzuela (84 Benjamín Villarroel), Franco Bechtholdt, Guillermo Pacheco, Esteban Valencia (65 Bryan Carvallo), Agustín Nadruz (46 Antonio Castillo), Julián Brea, Steffan Pino (65 Franco Frías). DT: Gustavo Huerta.

Goles: 4 Lautaro Pastrán 1-0; 10 Víctor Felipe Méndez 2-0; 35 Jeyson Rojas 3-0

Estadio: Monumental David Arellano (33.454 espectadores)

Árbitro: Diego Flores