Colo Colo habría cerrado el fichaje de un guardameta mundialista

Archivo - Chile.- Arquero sensación del Mundial habría respondido a la oferta de Colo Colo - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 19 Jul. (ATON) -

El conjunto popular tendría definido a su nuevo arquero para el segundo semestre, después de semanas en que se le vinculó a dos jugadores que estuvieron en la cita planetaria.

Luego de semanas llenas de especulaciones, Colo Colo ya habría tomado una decisión sobre el fichaje de su nuevo portero, petición expresa del técnico Fernando Ortiz debido a la lesión de un Fernando De Paul que aun no retorna a las canchas.

Según el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, el Cacique se habría decantado por el guardameta uruguayo Santiago Mele, jugador del Monterrey de México y que además fue mundialista en Norteamérica 2026.

El comunicador afirmó en su cuenta de X que el propio golero dio su visto bueno para el elenco de Macul, al cual llega en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

Asimismo, el profesional explicó que la opción de que los albos ficharan al caboverdiano Vozinha, figura en la Copa del Mundo, nunca fue tal y solo se quedó en un ofrecimiento.

Respecto al arquero charrúa, hay que señalar que perdió su titularidad en Rayados después del torneo de Apertura azteca disputado en el segundo semestre de 2025.

De hecho, en el presente año solo vio acción en tres encuentros de la Copa de Campeones de la Concacaf y en dos del Campeonato de Clausura.