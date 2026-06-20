Colo-Colo hizo pesar la diferencia con Recoleta

Futbol, Deportes Recoleta vs Colo Colo. Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Arturo Vidal, derecha, disputa el balon con Gonzalo Alvarez de Deportes Recoleta durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Santa Laura de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Los Albos se estrenaron con un sólido triunfo en la Copa Chile

Colo-Colo comenzó con autoridad su participación en la Copa Chile con un contundente triunfo sobre Deportes Recoleta en el estadio Santa Laura.

En el elenco dirigido por Fernando Ortiz ya habían adelantado que, luego de la dolorosa eliminación de la Copa de la Liga, querían ir por el título de esta competencia, y por lo mismo no hubo rotación de plantel, y salvo los lesionados, los Albos tuvieron a su mejor plantilla ante los recoletanos.

Y los dichos de ir con todo no se quedaron sólo en las palabras; ya a los 5 Lautaro Pastrán, en una gran acción individual, apiló rivales, pero su remate fue atajado por el pie izquierdo del portero Jaime Vargas, que impidió el golazo del Cacique. Aunque la historia no terminó allí porque el rebote lo empalmó con un fuerte remate Tomás Alarcón, que desató el grito de gol en la Plaza Chacabuco.

Pastrán ganó en confianza, y a los 11 en un arranque por la izquierda, su aceleración no tuvo oponentes que le privaran de disparar libremente, y nuevamente Vargas evitó el gol, enviando al tiro de esquina. Dos minutos después fue Romero el afectado otra vez por el guardameta local.

A medida que pasaban los minutos, el dominio de Colo-Colo era notorio, pero no podía cristalizarlo en las redes de su adversario. Así sucedió, por ejemplo, a los 28 , cuando el defensa Joaquín Sosa entró al área rival, eludió adversarios y, cuando estaba en posición de tiro directo, se desestabilizó y malogró una nueva ocasión de gol.

El control de juego de Colo-Colo, con Pastrán como protagonista, tuvo una nueva oportunidad de conquistar el 2-0, cuando el hábil futbolista fue derribado en el área, se sancionó penal, y Arturo Vidal, que le pidió el lanzamiento a Joaquín Sosa, convirtió el tanto que se ajustaba a lo que se había visto en el gramado.

El descuento estuvo a punto de llegar en el cierre del primer periodo, cuando un potente remate de Camilo Rodríguez fue manoteado por Gabriel Maureria, y el horizontal le dijo no al gol de Recoleta.

La segunda mitad no tuvo cambios respecto del ímpetu ofensivo de Colo-Colo y de inmediato Maximiliano Romero desbordó por la izquierda, dejó en solitario a Leandro Hernández, que acababa de ingresar, pero nuevamente Vargas contuvo en gran forma el remate.

El tercer gol llegó finalmente por medio de un lanzamiento penal a los 54 , tras un foul de Francisco Alarcón, que envió a las mallas Maximiliano Romero.

Los múltiples cambios en ambos equipos, y sobre todo juveniles en el Cacique, le dieron cierto equilibrio al juego, y permitieron en los minutos finales un ida y vuelta en busca de nuevas anotaciones.

Vargas siguió ahogando los gritos de gol, al menos en tres oportunidades evitó el cuarto de club popular, cerró su portería y fue el gran responsable que el marcador terminara 3-0 favorable a Colo-Colo y no con cifras más expresivas.

Deportes Recoleta: Jaime Vargas, Camilo Rodríguez (78 Roberto Riveros), Christian Cepeda, Francisco Alarcón, Branco Provoste, Gonzalo Álvarez (61 Felipe Flores), Mikel Arguinarena (61 Nicolás Carvajal), Nicolás Arismendy (71 Felipe Saavedra), Simón Quevedo (61 Felipe Báez), Carlos González, Pedro Sánchez. DT: Francisco Arrué.

Colo-Colo: Gabriel Maureira, Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Jeyson Rojas, Álvaro Madrid (46 Leandro Hernández), Tomás Alarcón (71 Javier Méndez), Víctor Felipe Méndez (62 Yastin Cuevas), Erick Wiemberg, Lautaro Pastrán (62 Rodrigo Catalán), Maximiliano Romero (82 Felipe Raipán). DT: Fernando Ortiz.

Goles: 5 Tomás Alarcón 0-1; 36 Arturo Vidal (P) 0-2; 54 Maximiliano Romero (P) 0-3

Estadio: Santa Laura

Árbitro: Franco Jiménez