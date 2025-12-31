Colo Colo oficializó a Joaquín Sosa como su segundo fichaje de cara al 2026

Archivo - Chile.- Colo Colo informó extensión del horario del Metro por su duelo por Libertadores - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 31 Dic. (ATON) -

El defensa uruguayo llega al Cacique en calidad de préstamo y se suma al arribo del lateral Matías Fernández Cordero.

Colo Colo ya tiene a su segundo refuerzo de cara a la siguiente temporada, donde buscará volver a los éxitos extraviados en este 2025.

Este miércoles el Cacique oficializó el fichaje del defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien se suma a la llegada de Matías Fernández Cordero.

El zaguero charrúa tiene 23 años, mide 1.89 metros y llega a préstamo, proveniente del Bologna de Italia, por toda la temporada.

"¡Bienvenido al eterno campeón! El central uruguayo Joaquín Sosa ya es Cacique y se convierte en nuestro segundo refuerzo para la temporada 2026", anunció el conjunto de Macul en sus redes sociales.

Consignar que el uruguayo es formado en el Club Atlético Anglo de Fray Bentos, su ciudad natal, y registra pasos por Nacional de Uruguay, Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna de Italia, Dinamo Zagreb, Montreal de Canadá, el Reggina e Independiente Santa Fe.