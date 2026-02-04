Colo Colo presentó a Pastrán y Madrid y Mosa abrió la puerta para más refuerzos

Futbol, Conferencia de prensa en Colo Colo. Colo Colo realiza una conferencia de prensa en el estadio Monumental, Santiago, Chile. 04/02/2026 Dragomir Yankovic/Photosport Football, Press conference in Colo Colo. Colo Colo gives a press conference at - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

El Cacique realizó este miércoles la presentación de sus dos últimas incorporaciones. En la ceremonia, el presidente de Blanco y Negro respondió por el momento económico del club y una posible salida del técnico Fernando Ortiz.

Colo Colo ya tiene seis refuerzos para esta temporada 2026. Este miércoles el Cacique presentó a las dos últimas incorporaciones, como son Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

En la ceremonia estuvieron presentes el gerente deportivo del club, Daniel Morón, y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Al timonel le preguntaron por el momento económico del club y sobre la opción de sumar otro refuerzo. El dirigente respondió: "Decirle a los hinchas que estén tranquilos, la situación financiera de la institución la tenemos manejada. Y si aparece alguna propuesta, antes que cierre el mercado, y tenemos una conversación con el cuerpo técnico y vemos de que podemos potenciar el equipo, lo vamos a hacer. Este presidente siempre ha estado por tener los mejores equipos y potenciar los equipos lo máximo que se pueda. Ahí es donde nosotros logramos conquistar a nuestros hinchas, movilizar a un país. Vamos a estar abiertos hasta el último día".

"No vamos a dar el plantel por cerrado. Vamos a citar prontamente un nuevo directorio para evaluar mientras el mercado esté abierto", añadió.

En cuanto a la derrota frente a Deportes Limache, por el debut en el Campeonato Nacional, el empresario puertomontino sostuvo: "El apoyo está en el cuerpo técnico y los jugadores. No creo que haya nadie que no sintió lo que pasó el fin de semana".

Respecto a una posible salida del técnico Fernando Ortiz, fue tajante: "Es demasiado prematuro hacer un análisis cuando llevamos una fecha".

Por su lado, Madrid se refirió a su llegada tras la salida de Esteban Pavez y el ex volante de Everton comentó: "La verdad no vengo a reemplazar a nadie, mis respetos para Esteban Pavez, pero todas las personas y jugadores somos distintos. No voy a descubrir lo que es Arturo Vidal, es un orgullo poder compartir con él".