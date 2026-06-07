Colo Colo quiere despedirse de la Copa de la Liga con la frente en alto

Futbol, Colo Colo vs Huachipato Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Lautaro Pastran, derecha, disputa el balon contra Lucas Velasquez de Huchipato durante el partido de copa de la liga por el grupo A disputado en el estadio - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jun. (ATON) -

Ya eliminado del torneo, el cuadro albo visitará a Huachipato con una formación alternativa buscando un triunfo para defender su honor en el certamen.

Colo Colo visitará a partir de las 15:00 horas Huachipato en el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga, sabiendo que no le queda más que defender su honor.

Es que la victoria que cosechó este viernes Coquimbo Unido sobre Deportes Concepción le permitió a los piratas asegurar la punta de su zona y, de paso, sentenció prematuramente la eliminación del Cacique.

Debido a esta situación y considerando la ausencia de algunos seleccionados, el técnico albo Fernando Ortiz metió mano al equipo y este sábado se decidió por alinear un once alternativo, destacando las ausencias de algunas de sus figuras como Arturo Vidal y Javier Correa.

Así, el Cacique se presentaría en Talcahuano con Eduardo Villanueva; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Rodrigo Catalán, Tomás Alarcón, Francisco Marchant, Vicente Martínez, Lautaro Pastrán; y Maximiliano Romero.

En la vereda opuesta y si bien también quedaron fuera en la carrera por clasificar, los acereros tratarán de cosechar un buen resultado pensando en la próxima semana, cuando enfrenten a Ñublense en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

Para hacerlo, el entrenador Jaime García dispondrá desde el inicio de Christian Bravo; Nelson Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez; Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Santiago Silva; Mario Briceño, Lionel Altamirano y Álvaro Abarzúa.