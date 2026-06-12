Colo Colo quiere extender su dominio en el torneo ante un hundido Cobresal

Futbol, Cobresal vs Colo Colo Fecha 29, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Alan Saldivia, es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Cobresal disputado en el estadio El Cobre de El Salvador, Chile. 28/11/2025 Alejandro - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jun. (ATON) -

Tras asegurar la punta, el Cacique busca cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional festejando ante su gente en el estadio Monumental. El elenco minero, en cambio, tiene la misión de ganar para alejarse de la zona de descenso.

El estadio Monumental será el escenario donde a partir de las 17:30 horas Colo Colo, líder exclusivo del Campeonato Nacional, recibirá a Cobresal con el deseo de cerrar la primera rueda del certamen por todo lo alto y dejarle tarea a sus perseguidores.

Es que con 33 puntos, el Cacique le sacó diez de ventaja tanto a Coquimbo Unido como a Universidad Católica y aunque ya aseguró la punta del torneo antes de irse al receso, igualmente el foco está puesto en ganar y tratar de aumentar su ventaja en la tabla.

Para el choque de esta tarde, el técnico Fernando Ortiz podrá contar con los seleccionados nacionales Diego Ulloa y Víctor Felipe Méndez. Además, ante la baja por suspensión de Joaquín Sosa, el entrenador le dará la titularidad en la zaga a Erick Wiemberg.

Con todo esto en mente, el cuadro popular saldría a la cancha con Gabriel Maureira; Erick Wiemberg, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Lautaro Pastrán, Jeyson Rojas; Javier Correa y Leandro Hernández.

Por su parte, el conjunto minero llega antecedido de dos caídas y un saldo de apenas una victoria en los últimos once cotejos, números que tienen al equipo en 14° lugar con trece unidades, dos por arriba de la zona de descenso.