En Colo Colo reconocen dificultades para fichar a Diego Valdés

Futbol, Presentacion oficial de Vozinha El nuevo portero de Colo Colo Josimar Jose Evora Dias, mas conocido como Vozinha es presentado oficialmente para unirse al plantel este segundo semestre 04/08/2026 Diego Martin/Photosport Football, - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

Aunque evitó hablar de nombres propios, Jaime Pizarro dejó entrever que es complejo aventurarse con futbolistas que tienen contrato vigente, como es el caso del volante chileno de Vélez Sarsfield.

Al margen de la llegada de Vozinha, quien fue presentado hoy como refuerzo de Colo Colo, en el Cacique sigue resonando el nombre del mediocampista nacional Diego Valdés, futbolista de Vélez Sarsfield.

Y mientras el entrenador del conjunto argentino, Guillermo Barros Schelotto se desentiende de los rumores de su posible partida, en el elenco albo reconocer que su fichaje puede ser difícil de concretar.

Así lo hizo saber Jaime Pizarro, director ejectivo de Blanco y Negro, quien indicó que "ir a nombres propios cuando hay jugadores que están con contratos vigentes en clubes, resulta un poco complejo, por lo tanto, una vez que se pueda concretar o materializar alguna alternativa, ahí se dará a conocer tal y como sucedió en esta oportunidad que ustedes ya conocen".

En un plano general del mercado de pases, el "Kaiser" sostuvo que "existe un buen semestre en cuánto al plantel, en resultados y logrando desenvolverse, especialmente los jóvenes. Tenemos este desafío en el torneo y el segundo semestre. Seguiremos en ese camino y si hay alternativas estaremos atentos para tomarlas".

Eso sí, el otrora ministro del Deporte puntualizó que "lo primero es el tema reglamentario. Hay tres cupos y estamos sometidos a la exigencia de los jugadores extranjeros, lo que ha quedado completo con Vozinha, por lo que las otras opciones deben ser nacionales. El tema lo vamos a seguir desarrollando con las posiciones y prioridades establecidas. Una vez que se pueda concretar se dará a conocer".

Sobre la chance de disputar un amistoso con Olimpia de Paraguay por la conmemoración de la Copa Libertadores de 1991, el ex volante y campeón de dicho torneo expresó que "el tema deportivo es prioritario, podemos tener distintas indicaciones, hace tres semanas fuimos a Bogotá, un amistoso con Millonarios, se han extendido propuestas y ahora miramos lo que puede ser la pretemporada 2027. Entonces, va a parecer distintas instancias porque nos permite seguir no solamente en lo deportivo".