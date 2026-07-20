Colo Colo tendría "grandes avances" por fichaje de Diego Valdés

Archivo - Chile.- En Vélez Sarsfield ilusionan a Colo Colo con el traspaso de Diego Valdés - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El experimentado volante chileno es una de las grandes obsesiones que tiene el técnico del Cacique, Fernando Ortiz.

Colo Colo podría tener muy pronto noticias oficiales sobre los refuerzos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026, donde buscará mantenerse en la cima del Campeonato Nacional.

Es que en las últimas horas se dio a conocer que el Cacique tendría prácticamente abrochada la llegada del portero uruguayo Santiago Mele.

Y ahora surgieron novedades respecto a la situación de Diego Valdés, una de las obsesiones del técnico de los altos, Fernando Ortiz.

Según el medio El Canal de Edson, el conjunto de Macul tendría grandes avances por el volante chileno, quien tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta 2027.

En caso de que se concrete, el mediocampista nacional regresaría al balompié criollo tras un largo paso por México y una breve estadía en Argentina por el elenco de Liniers.