Colo Colo va a Viña a tratar de mantener su paso firme

Futbol, Colo Colo vs O’Higgins. Fecha 1, Copa Chile 2026. El jugador de Colo Colo Joaquin Sosa, izquierda, celebra con Arturo Vidal tras marcar un gol contra O’Higgins durante el partido de la Copa Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Ago. (ATON) -

Los albos se enfrentan esta tarde a Everton en Sausalito.

Colo Colo logró la semana pasada sacar otros dos puntos de ventaja a sus seguidores en la tabla de posiciones de la Liga de Primera (39 contra 27 de la UC y la U) y no quiere perder esa diferencia.

Con esa convicción, los albos jugarán esta tarde en Viña del Mar ante Everton (15 horas) por la fecha 17.

Y para lograr el objetivo, el DT Fernando Ortiz sólo anuncia una sola novedad en su escuadra: el regreso del defensor Joaquín Sosa por el suspendido Erick Wiemberg.

De esta forma, la formación de Colo Colo sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Everton, que suma 23 unidades y que viene de igualar 1-1 con Unión La Calera, necesita los puntos para meterse en la pelea por las zonas de clasificación a copas internacionales.

El DT Walter Ribonetto anuncia la siguiente formación: Ignacio González; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Diego Oyarzun, Vicente Fernández; Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Josué Ovalle; Cristian Palacios, Julián Alfaro y Braian Martínez.

El partido será dirigido por el mundialista Cristian Garay.

La fecha 17 tiene hoy otros tres partidos agendados: Cobresal-Unión-La Calera (12.30 horas), Palestino-Coquimbo Unido (17.30 horas) y Limache-Ñublense (20 horas).