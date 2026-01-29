Colo Colo ya tiene al reemplazo de Cepeda: oficializó fichaje de Javier Pastrán

Archivo - Chile.- Colo Colo oficializó a Joaquín Sosa como su segundo fichaje de cara al 2026 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 Ene. (ATON) -

El Cacique anunció este jueves como su quinto refuerzo al delantero argentino nacionalizado chileno, quien llega en calidad de préstamo y tras un paso por Liga de Quito.

Colo Colo sufrió una sensible baja para esta temporada 2026 con la partida de Lucas Cepeda al Elche de España. Pero el Cacique no tardó nada en encontrarle un reemplazo.

Es que este jueves el cuadro albo oficializó al delantero chileno-argentino Lautaro Pastrán como su nuevo y quinto refuerzo para esta campaña.

"¡Bienvenido al Eterno Campeón! El delantero Lautaro Pastrán ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026", anunció el club a través de redes sociales.

El extremo, de 23 años y quien pertenece a Belgrano de Córdoba, arriba al conjunto de Macul en calidad de préstamo tras su último paso por Liga de Quito, donde tuvo un registro de dos goles y tres asistencias en 45 partidos disputados.

De esta manera, Pastrán se suma como refuerzo del Cacique en este 2026 a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero.