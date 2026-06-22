Coloccini reveló gesto de Fernando Gago desde la clínica durante duelo de la U

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. El entrenador de Universidad de Chile Fabricio Coloccini es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 22 Jun. (ATON) -

El ayudante técnico del cuadro azul, además, resaltó cómo el plantel afrontó el cotejo ante Wanderers por Copa Chile sin el entrenador, ausente por el infarto que sufrió el viernes.

Universidad de Chile se esntrenó en la Copa Chile 2026 con una goleada por 4-1 sobre Santiago Wanderers en el Estadio Nacional, en un partido marcado por la ausencia del técnico Fernando Gago, debido al infarto que sufrió el viernes.

Por eso, Fabricio Coloccini, ayudante técnico del cuadro azul, estuvo sentado en la banca y tras el cotejo habló en conferencia de prensa.

"Teníamos una motivación especial hoy (domingo). No es primera vez que le pasa una situación de estas y él quiere estar al lado de la raya acompañando a sus jugadores. No quiso hacerse estudios porque tenía miedo de no estar. Les dije que, más allá de regalarle un triunfo, Fernando tenía que sentirse orgullosos de ellos por el juego y lo hicieron, actuaron muy bien y dejaron todo en la cancha", expresó el otrora defensa.

"Manejamos muy bien la pelota y los ritmos durante el primer tiempo. Entendieron bien los momentos donde habia que atacar y donde se tuvo que defender. Estuvieron a la altura. Fue un partido muy positivo", añadió.

Además, reconoció que Gago se contactó con el staff durante el partido: "Es un loco. En el entretiempo ya estaba llamando, quería saber cómo estábamos y lo que había visto desde la clínica. No se puede con él, quería estar presente. Nos comentó un poquito de lo que estaba viendo".