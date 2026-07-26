Se complica traspaso de Esteban Matus a Olimpia

Futbol, Audax Italiano vs Everton Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Audax Italiano Esteban Matus , izquierda derecha centro, disputa el balon contra Benjamin Berrios de Everton durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El paso del lateral de Audax al equipo guaraní aún está en duda.

Pese a que en los días previos se daba por sentado el traspaso del lateral de Audax Italiano Esteban Matus a Olimpia de Paraguay, el negocio quedó en duda en las últimas horas.

De acuerdo a informaciones emanadas del entorno del club de La Florida, desde Paraguay no existiría conformidad con la demora en la respuesta del cuadro itálico, mientras que el presidente de Audax Italiano estaría poniendo reparos para concretar la salida del lateral izquierdo .

Debido a ello, Olimpia ya estaría manejando alternativas para cubrir el puesto en caso de que las tratativas por Matus no lleguen a buen puerto.

Por ahora, la prioridad de Olimpia sigue siendo Esteban Matus, aunque las próximas horas serán decisivas para definir el futuro del defensor ( ) En caso de que no resulte este negocio, el cuadro guaraní fijó sus ojos en el argentino Franco Saavedra , señalan medios de Paraguay.

De caerse el traspaso de Matus sería el segundo en la carrera del jugador de Audax Italiano. Hace un año, el jugador estaba listo para firmar en Universidad de Chile e incluso se había hecho los exámenes médicos, pero el negocio finalmente no se concretó.