Concepción anunció el fichaje de un jugador de Colo-Colo

Futbol, Deportes Concepcion vs Deportes Limache Decimoquinta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Deportes Concepcion Ariel Caceres, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Deportes Limache durante el partido de primera division - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

Los Lilas buscan refuerzos para salir del fondo de la tabla de ubicaciones

El presente futbolístico de Deportes Concepción los tiene en puestos de peligro, ya que marcha en la decimocuarta ubicación, cerca de la zona del descenso, y para enmendar la campaña de cara al segundo semestre se están reforzando, y para ello anunciaron la llegada de un jugador procedente de Colo-Colo.

El equipo que actualmente dirige Fernando Díaz, con 14 puntos, está a sólo uno de Cobresal y dos de Unión La Calera, que de momento perderían la categoría.

En sus redes sociales, el cuadro Lila dio a conocer la llegada de un lateral izquierdo procedente de Macul: "¡Bienvenido al León! Cristián Riquelme se incorpora a Deportes Concepción 2026. Con 22 años, el lateral izquierdo llega al Conce tras desarrollar su carrera en Everton y Colo Colo. ¡Mucho éxito en esta nueva etapa con la camiseta Lila!".

Riquelme no logró consolidarse en los Albos y tendrá como próximo desafío la segunda rueda del Campeonato Nacional con Deportes Concepción, donde comenzarán su participación el domingo 26 de julio cuando reciban a O'Higgines a las 20:30 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.