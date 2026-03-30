En Concepción preocupan por su momento:"Complicado perder siempre, cuesta ganar"

Futbol, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile Fecha 3, Liga de primera 2026. Los jugadores de Deportes Concepcion lamentan derrota contra Coquimbo Unido tras un partido copa de la liga disputado en el estadio La Francisco Sanchez Rumoroso en Coquimbo, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 30 Mar. (ATON) -

El experimentado defensa Cristián Suárez se refirió al duro presente que vive el cuadro penquista tras sufrir una nueva decepción, esta vez con la derrota ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

Deportes Concepción no logra levantar cabeza en esta temporada 2026 y ahora sumó una nueva decepción al caer en su visita a Coquimbo Unido, por la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Uno que se refirió y lamentó el momento del cuadro penquista fue el experimentado defensa Cristián Suárez, quien expresó a TNT Sports: "Fueron detalles. Hemos venido con eso y perdiendo los partidos. Hay que seguir trabajando con el nuevo cuerpo técnico. Hoy se probaron muchos jugadores. Preparándonos para el campeonato, que es lo que nos interesa, tratar de llegar bien al partido con Colo Colo y mantener la categoría".

"Estamos en búsqueda de eso. Los detalles marcaron la diferencia. Creo que en el primer tiempo se hizo un partido inteligente. Tuvimos el balón. Coquimbo es un equipo con una base importante, que sabe a lo que juega. Nosotros tratamos de plantarnos en la cancha de ellos", añadió el zaguero.

Además, agregó: "Es complicado cuando siempre se viene perdiendo, cuesta ganar. Es difícil, pero confiamos en el grupo. Tenemos grandes jugadores de mucha experiencia y los que vienen de más abajo. Estamos en buen camino, si bien no se han dado los resultados".

Por último, Suárez sostuvo: "Pero vamos avanzando. Queremos llevar a cabo lo que plantea el cuerpo técnico. El primer tiempo creo que se compitió bien. Y en el segundo, los detalles marcaron la diferencia".