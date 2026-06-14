Concepción salió de la zona de descenso y profundizó la crisis de Limache

Futbol, Deportes Concepcion vs Deportes Limache Decimoquinta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Deportes Limache Gonzalo Sosa, izquierda, juega el balon contra Deportes Concepcion durante el partido de primera division disputado en el estadio - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 14 Jun. (ATON) -

El cuadro penquista supo reaccionar a la igualdad del Tomate Mecánico, obteniendo un reñido triunfo para escapar, al menos momentáneamente de la parte baja de al tabla. El elenco cervecero, en cambio, cosechó su cuarta caída al hilo en la Liga de Primera.

Deportes Concepción armó la fiesta en el estadio Ester Roa Rebolledo con un ajustado 3-2 sobre Deportes Limache que le permitió salir de los puestos de descenso y de paso, profundizó la crisis del conjunto de la Región de Valparaíso que se estancó definitivamente en la medianía de la tabla en la Liga de Primera.

La derrota que sufrió ayer Cobresal alimentaba la esperanza del León de Collao de conseguir una victoria para escapar de la parte baja por primera vez en la temporada. La escuadra rojinegra, en tanto, buscaba volver a los abrazos después de cuatro encuentros sin poder sumar de a tres.

El dueño de casa tomó el control de las acciones desde un inicio y no tardó en plasmar ese dominio en el marcador. Matías Cavalleri recibió el balón dentro del área, se acomodó para la izquierda y habilitó a Jorge Henríquez, quien con un puntete abrió la cuenta en la Región del Biobío.

Los pupilos de Víctor Rivero no reaccionaron ante el baldazo de agua fría y pese a tener la pelota en su poder, prácticamente no pusieron en aprietos al portero rival Nicolás Araya. Su colega Claudio González, en cambio, fue requerido en un par de oportunidades (24', 29') y terminó siendo responsable de que el tanteador no se moviera más antes del descanso.

Sin embargo, la visita despertó en el complemento después de un par de avisos del local (45' y 50') y emparejó las cifras por medio de Misael Llantén, quien capturó un rebote del guardameta tras un tiro de Marcelo Flores y solo tuvo que empujar el esférico para batir al joven cancerbero de los sureños.

No obstante, los dirigidos por Fernando Díaz no sacaron el pie del acelerador y luego de una serie de aproximaciones de riesgo (58', 62', 66', 72' y 74'), el lateral derecho Ariel Cáceres se animó con una patriada desde campo propio y disparó cruzado para superar al "Halcón González" y convertir el 2-1 (80').

En el filo del tiempo reglamentario, con los cerveceros lanzados en ataque, el experimentado Joaquín Larrivey, quien ingresó pese a estar saliendo de un cuadro viral, asistió en un contragolpe a Aldrix Jara y el atacante definió por bajo ante el achique del golero para ampliar las cifras (90'). En el epílogo, Jean Meneses descontó para el forastero (90+6').

De esta manera, el elenco penquista llegó a catorce puntos y trepó hasta el 14° lugar, saliendo de zona de descenso, a la espera de lo que pueda hacer en un rato más el colista Unión La Calera frente a Universidad de Chile. El Tomate Mecánico, en tanto, se estancó en el octavo escalón con 21 unidades.

El próximo viernes a las 20 horas, Deportes Limache debutará en Copa Chile visitando a San Marcos de Arica en el estadio Carlos Dittborn. Por su parte, Deportes Concepción se verá las caras con Deportes Temuco desde las 15:00.

Deportes Concepción

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Varas; Yonathan Rodríguez, Misael Dávila; Matías Cavalleri (Aldrix Jara, 77'), Jorge Henríquez (Javier Rojas, 90+1'), Ethan Espinoza (Bryan Véjar, 90+1'); Carlos Escobar (Joaquín Larrivey, 77'). (DT: Fernando Díaz)

Deportes Limache

Claudio González; Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Alfonso Parot (Marcos Arturia, 81'); Misael Llantén, César Fuentes,Marcelo Flores; Jean Meneses; Vicente Álvarez (Carlos Morales, 30'), Gonzalo Sosa, Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Fernando VéjarEstadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción