Los Cóndores cayeron ante el poderío de Georgia

Chile.- Temporal de lluvia y viento obliga a cambiar importante partido de los Cóndores - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

La Selección Chilena de Rugby perdió el invicto en la Nations Cup

La Selección Chilena de Rugby perdió el invicto en la Nations Cup al caer derrotada por Georgia en un partido que se jugó en el Centro de Alto Rendimiento en el Parque Mahuida.

Los Cóndores sabían que este sería uno de sus desafíos más duros, ya que chocaban con un quince que está en el 13º lugar del ranking mundial, contra el puesto 18º que ostenta el equipo dirigido por Pablo Lemoine, y que en la presente edición del torneo había derrotado a Uruguay a domicilio y también se había impuesto a Samoa.

Los Lelos, como son conocidos debido a un antiguo y rudo deporte, que se considera precursor del rugby, ya a los 4' lograron un try a su favor por medio de Batchuki Tchumbadze. Y aunque con un penal Matías Garafulic a los 9' estrechó el marcador.

Georgia, luego de ello, rápidamente volvió a lograr un nuevo ensayo a los 12' conquistado por Vakhtang Jintcharadze, que generó que las diferencias se fueran incrementando en demasía, dado que llegaron a estar 21-3.

Los tries de Manuel Bustamante y Santiago Videla antes del entretiempo maquillaron el tanteador con un resultado de 28-15 favorable a los rivales, pero tras el descanso, toda opción de equiparar las acciones se esfumó, y el poderío de los euroasiáticos se hizo incontrarrestable.

Tres nuevos ensayos para Georgia y uno para los Cóndores, obra de Matías Dittus, cerraron el pleito, que originalmente debió jugarse en La Serena, pero el frente de mal tiempo obligó a cambiarlo a Santiago. El expresivo 49-22 dejó en claro las diferencias del ranking.

El próximo partido por este torneo será el 7 de noviembre, cuando los Cóndores visiten a Portugal, seleccionado que hoy está en el puesto 15º del escalafón planetario.