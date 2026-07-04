Los Cóndores debutan esta tarde ante Rumanía en la Nations Cup

Rugby, Chile vs Samoa. Repechaje al Mundial de Rugby 2027. Los jugadores de Chile celebran durante el partido de repechaje al Mundial de Rugby 2027 contra Samoa realizado en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 27/09/2025 Raul - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El elenco nacional buscará arrancar con un triunfo su inédita participación en el certamen, que se enmarca en su preparación para el Mundial de Australia.

La selección chilena de rugby sale a la cancha del estadio Nacional a las 18 horas para enfrentar a su similar de Rumanía, en su debut histórico en la Nations Cup.

Cabe recordar que el torneo fue creado por World Rugby para darle mayor rodaje a los equipos y hará su estreno en la presente temporada, repitiéndose cada dos años.

El certamen, además, servirá para que los Cóndores sumen experiencia de cara a su participación en la Copa del Mundo de Australia, segunda cita planetaria a la cual clasificó el combinado criollo.

Consignar además que el elenco nacional fue emparejado en el Grupo A con Canadá, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos.