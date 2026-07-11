Los Cóndores van por una nueva victoria en la Nations Cup

Chile.- Los Cóndores debutan esta tarde ante Rumanía en la Nations Cup - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jul. (ATON) -

Tras su debut triunfal ante Rumania en el estadio Nacional, la selección masculina de rugby recibe esta tarde a Hong Kong con la misión de cosechar un nuevo triunfo.

La selección chilena de rugby volverá a la cancha esta tarde a contar de las 18 horas para enfrentar en el estadio Sausalito a su símil de Hong Kong, duelo válido por la segunda fecha de la Nations Cup.

Los pupilos de Pablo Lemoine arrancaron su participación en el naciente torneo la semana pasada con un contundente triunfo por 48-31 sobre Rumania en el estadio Nacional.

El combinado asiático, en cambio, arrancaron su participación con una holgada caída por 66-19 a manos de Samoa, encuentro que también se disputó en el reducto ubicado en Ñuñoa.

De momento, los Cóndores se encuentran en el segundo puesto de la zona América-Pacífico con los mismos cinco puntos del conjunto oceánico y Tonga.