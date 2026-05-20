La confianza en Audax para ir por la clasificación en la Copa Sudamericana

Futbol, Audax Italiano vs Barracas Central. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Audax Italiano Diego Coelho, centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Barracas Central durante el partido de la Copa Sudamericana disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 20 May. (ATON) -

Michael Vadulli y Diego Coelho valoraron el triunfo ante Barracas Central en La Florida, resultado que los mantuvo con chances de avanzar a octavos de final del torneo internacional.

Audax Italiano mantuvo la ilusión de clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer por 2-0 a Barracas Central en el estadio Bicentenario de La Florida.

Tras el cotejo, el volante Michael Vadulli resaltó la importancia de la victoria ante el cuadro argentino, al expresar: "Fue un juego muy trabado, la Sudamericana es así. Era importante sumar de local, no lo habíamos hecho en casa por la copa, y nos deja con chances de ir a buscar la clasificación a Paraguay. Estamos para ir por todo y escalar lo que más podamos, seguimos con vida hasta el último partido".

"Nos falta esa cuota de suerte. Hemos jugado muchos partidos que hemos terminado perdiendo, pero tenemos que dar ese paso de madurez y ese buen juego transmitirlo a ganar los tres puntos. Nos falta una cuota de madurez. Nos está costando, pero tenemos que adaptarnos a todo esto. Estamos cansados, pero ya se nos hizo costumbre jugar cada tres días", añadió.

Sobre el duelo de la próxima semana frente a Olimpia en Paraguay, sostuvo: "Tenemos que ir a buscar los tres puntos ante un rival difícil, a demostrar lo que hacemos. Para estos partidos complicados, sabemos que podemos, lo demostramos ante Vasco".

En tanto, Diego Coelho, autor del segundo tanto, entregó las claves para el triunfo en La Florida: "Fue un partido muy duro, tuvimos la pelota y manejamos el partido. Cuando habia que luchar, luchamos y ganamos esas segundas pelotas".

"Estan volviendo varios lesionados para darle aire a los que más vienen jugando. Jugar allá con toda la humedad y calor va a ser dificil, por eso esas recuperaciones nos van a permitir hacer el recambio", sentenció Coelho.