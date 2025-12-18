Confirman primer amistoso internacional de la U en su pretemporada 2026

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache Fecha 27, Liga de primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Javier Altamirano, celebra tras marcar un gol contra Deportes Limache durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 18 Dic. (ATON) -

El cuadro azul viajará a Lima para enfrentar a Universitario de Perú, en la denominada "Noche Crema", donde el campeón del fútbol incaico presentará a sus refuerzos.

Universidad de Chile no solamente trabaja para poder sellar la salida definitiva de Gustavo Álvarez y así buscar nuevo entrenador, sino que también en la planificación de la pretemporada con miras a la campaña 2026.

En ese sentido, el cuadro azul ya tiene confirmado el primer amistoso que disputará en el siguiente año y será de carácter internacional.

Es que Universitario de Lima, a través de sus canales oficiales, ratificó que se enfrentará al conjunto laico en la denominada "Noche Crema", donde el campeón del fútbol peruano presentará a sus refuerzos.

El partido entre los elencos estudiantiles está programado para el sábado 24 de enero en el estadio Monumental de Lima, a las 20:00 horas de Perú (22:00 horas chilena).